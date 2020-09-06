Fırtına dört koldan!

Trabzonspor'da gözler transfere odaklandı. Samsunspor maçının ardından Çaykur Rizespor ile oynanan hazırlık sınavında da savunmanın göbeğindeki uyumsuzluk dikkat çekerken, bu bölgeye yapılacak takviye öne çıktı. Mevcut stoperlerden Majid Hosseini ve Manuel Da Costa'ya kendilerine kulüp bulmalarını tebliğ eden yönetim, Edgar Ie için ise Feyenoord kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Bu oyuncuların takımdan ayrılması durumunda elde sadece Gaston Campi ve Hüseyin Türkmen kalacak.

Genç stoperler Atakan Gündüz ve Ahmet Can Kaplan'ı henüz tecrübe olarak yetersiz bulan bordomavililer bu bölgeye iki takviye planlıyor. Yönetim girişimlerine hız verdi. Gündemde 4 isim var. Palmeiras'tan Vitor Hugo, Porto'dan Yordan Osorio, Aston Villa'lı Kortney Hause ve Göztepe'li Alpaslan Öztürk. Dört oyuncu için uzun süredir uğraşan transfer komitesi, lig başlamadan en az birine imza attırmayı hedefliyor. Görüşmelerde gelinen son durum ise şu şekilde:



VİTOR HUGO (PALMEİRAS - 29)

Teknik heyetin favorisi. Futbolu ve menajeriyle yapılan görüşmelerde bir anlaşmazlık yok. Ancak kulübü Palmeiras, oyuncuyu kiralama fikrine sıcak bakmıyor. Talep edilen 3.5 milyon euro'luk bonservis bedeli yüksek bulundu. Görüşmeler devam ediyor.



YORDAN OSORİO (PORTO - 26)

İsmi gündeme sıklıkla getirilenlerden bir tanesi. Ancak hem oyuncunun kendisi hem de kulübü Porto ile yapılan ön görüşmelerde ciddi rakamsal farklılıklar bulunuyor. Buna rağmen oyuncunun daha fazla süre alabileceği bir takımda oynama isteği var.



KORTNEY HAUSE (ASTON VILLA - 25)

İngiliz oyuncu menajerler aracılığı ile Trabzonspor'a önerildi. Bordo-mavililer, Hause'yi satın alma opsiyonu ile kiralama düşüncesinde... Ancak Aston Villa, stoper transferi yapmadan bu hamleye sıcak bakmıyor. Yapılan ilk temaslarda mesafe kat edilemedi.



ALPASLAN ÖZTÜRK (GÖZTEPE - 27)

Göztepe'de bu sezon attığı 7 golle dikkatleri çeken oyuncu için yönetim takas veya uygun bir maliyetle transfer için görüşmelerde bulunacak. Ancak Ege ekibinin de maddi kaynağa ihtiyacı var. Trabzonspor'un takas teklifine verilecek cevap belirsiz.