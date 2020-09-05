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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Trabzonspor için izin istedi! "Transferime kolaylık sağlayın"

yolunda!

Ivan Marcone Trabzonspor yolunda!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'un listesinde bulunan 30 yaşındaki transferi için bizzat devreye girdi. Kiralama teklifini yineleyen Trabzonspor yanıt bekliyor.

çalışmaları devam ediyor. 'un kadrosuna katmak için iki kez girişimde bulunduğu Arjantinli orta saha oyuncusu , transferi için bizzat kendisi devreye girdi. 30 yaşındaki oyuncunun, bordo-mavili takımın yaptığı teklifleri kabul etmeyen ile görüşerek izin istediği bildirildi. Marcone'nin menajerinin de oyuncusunun Trabzonspor'da forma giymek istediğini Boca yönetimine ileteceği ve kolaylık talep edeceği ifade edildi.

COVİD-19'U ATLATTI
Bordo-mavili yönetim, Boca Juniors'a daha önce 700 bin euro kiralama bedeli önermişti. Kontratta 2.5 milyon euro'ya satın alma opsiyonu da yer alıyor. Rakamı yükseltmeye pek sıcak bakmayan Trabzonspor'un Boca'ya yaptığı teklifi yinelediği ve yanıt beklediği öğrenildi. Bu arada iki kez Covid-19 testi pozitif çıkan Marcone'nin son testi negatif sonuçlandı. Yıldız oyuncunun, takımla birlikte yeniden çalışmalara başlayacağı kaydedildi.


TESTLER NEGATİF
Fırtına'da daha önce Koronavirüs sonuçları pozitif çıkan ve ev izolasyonuna alınan iki oyuncudan birinin yeni testinin yine pozitif çıktığı açıklanmıştı. Takımdaki diğer futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara yapılan rutin COVID-19 testlerinde ise pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi

  1. 5.9.2020
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