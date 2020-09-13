Eddie Newton'dan hakem tepkisi! "Penaltı..."

Süper Lig'in 1. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Ezeli rakiplerden Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşma konuk ekip Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğü ile biterken, bordo-mavili ekip ilk haftayı puansız kapattı.

Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Trabzonspor'un teknik patronu Eddie Newton maç sonu yaptığı açıklamada hakem Ali Şansalan'a tepki gösterdi.

İşte karşılaşma sonrası yapılan açıklamalar...

Hakem Ali Şansalan'ın çok basit penaltı kararı verdiğini belirten Newton, "Tabii ki kırmızı kart oyunu etkiler. Özellikle penaltı çok basitti. Bir takımı 2 kez cezalandırıyorsunuz böyle olaylarda. Maça gelirsek; ilk yarıda hakimdik. Penaltı kararıyla işler bizim için çok zor olmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Sörloth transferi hakkında da konuşan Newton, "Bahsettiğiniz durum iki taraf için de zor. Sörloth adına konuşamam ama kulübümüz adına konuşursam kendisini isteyen çok takım var. Mourinho'nun sözlerine bir şey diyemem ama kendisini isteyenler var, kulüp olarak en doğrusunu yapacağız" dedi.

Karşılaşma sonrası konuşan Abdülkadir Parmak da mücadelenin hakemi Ali Şansalan'a tepkiliydi, Parmak "Önümüzde çok maç, henüz ilk haftadayız ama kazanmak istiyorduk. Beşiktaş'ın ilk golü şans golüydü ama erken gelen kırmızı kart ve penaltı dengemizi bozdu. Çok basit bir penaltı, ilk haftadan bunları konuşmak çok üzücü" diye konuştu.

Bordo-mavililerin 29 yaşındaki savunma oyuncusu Gaston Campi ise iyi bir futbol ortaya koyamadıklarını söylerken "Gelen ve giden arkadaşlarımız oldu. Adapte olmak için bir süre gerekecektir. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk yarının tek hakimi bizdik. Bir defa geldi rakibimiz ve gol oldu. İkinci yarı kırmızı kart sonrası daha zor oldu tabii ki" dedi.

Beşiktaş cephesinde ise corona virüsü testi pozitif çıkan Sergen Yalçın'ın yerine kenarda yardımcı antrenör Murat Şahin vardı. Alınan 3 puan sonrası konuşan Şahin Trabzonspor karşısında çok iyi mücadele ettiklerinin altını çizerken, "Sezona derbi galibiyetiyle başlamak bizim için önemliydi, hafta boyunca çok iyi hazırlandık. Beşiktaş takımı her maçını kazanmak için oynar, bugün de öyleydi. Hemen hemen maç boyunca pozisyon vermedik, yediğimiz gol bile pozisyon değil. Tamamen plana sadık kaldı oyuncularımız.Milli ara sonrası 5. haftayı bay geçiyoruz. 6. haftadan itibaren tam anlamıyla hazır olacağız. Tüm planlarımızı buna göre yaptık, galip geldiğimiz için mutluyuz." şeklinde konuştu.

Kalinic transferi hakkında da açıklamalarda bulunan Şahin, "Kalinic, görüştüğümüz isimlerden bir tanesi. Bu oyuncunun faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Maddi konular var; görüşülüyor. Önümüzdeki günlerde işi göreceğiz. Yönetimimiz, iyi çalışıyor. Oynatmak istediğimiz sisteme uygun 3-4 oyuncu gelecektir. Zamanımız var. Eksik olan mevkilerimiz var. İyi çalıştık, sistemimize uygun olacak oyuncular bu mevkilere gelecektir. 3-4 oyuncu daha takımımıza katılabilir. Kalinic de istediğimiz bir isim, birkaç güne olumlu olumsuz sonuçlanır. Transferler olacak, daha zamanımız var" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Tyler Boyd ise açıklamasında galibiyeti Sergen Yalçın'a armağan ettiklerini söylerken "Galibiyeti bugün burada olmayan hocamıza armağan ediyoruz. Galibiyetle başladık, saha iyi olmamasına rağmen istediğimizi alarak buradan ayrılıyoruz Taraftarımıza Beşiktaş formasını giyen futbolcuların nasıl mücadele etmesi gerektiğini gösterdiğimiz için mutluyuz" dedi.

Siyah-beyazlılarda günün başarılı isimlerinden olan yeni transfer Fabrice N'Sakala "Bu galibiyeti hocamıza armağan ediyoruz. Onsuz olmak zordu. Büyük takımın taraftarının beklentisi büyüktür. PAOK maçından da beklenti büyüktü. Bugüne iyi hazırlandık ve galibiyeti aldık." ifadelerini kullandı.

Günün bir diğer başarılı ismi Mensah ise "Kasımpaşa'da, Kayseri'de oynadım. Allah'a şükür ki şu anda Beşiktaş gibi büyük bir takımdayım. Şampiyon olmak istiyoruz. Hedefim şampiyon olmak ve burada kalabilmek. İyi bir hocamız ve takım arkadaşlarımız var. Kupalar kazanmak istiyorum" dedi.