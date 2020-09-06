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06 Eylül 2020, Pazar
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Asist için sağol

Asist için sağol Marlon

Pereite, Rizespor maçında attığı golün asistini yapan 'a sosyal medyadan teşekkür etti.

Pereite, Rizespor maçında attığı golün asistini yapan 'a sosyal medyadan teşekkür etti. Twitter hesabından attığı golü paylaşan tecrübeli oyuncu, "Asist için teşekkürler Marlon" notunu düştü. 36 yaşına rağmen formundan bir şey kaybetmeyen Pereira, istikrarıyla gençlere örnek gösteriliyor.
  1. 6.9.2020
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