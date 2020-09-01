Trabzonspor'dan çifte transfer atağı! Osorio ve Vitor Hugo...

Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton geçen yıl çok aksayan savunma bölgesine takviye istemişti. Yönetim hem Newton'ın listesi hem de scout ekibinin tavsiyeleriyle çalışmaları sürdürürken iki isim ön plana çıktı: Yordan Osorio ve Vitor Hugo. Bordo-mavililer bu iki stoperi kadroya katmak için öncelikle Majid Hosseini ve Manuel da Costa'yı satmayı planlıyor. 34 yaşındaki Da Costa'dan cüzi bir bonservis bekleniyor. Hosseini için Sampdoria ile 5 milyon euro üzerinden pazarlıklar devam ediyor.



İKİSİ DE GELMEYE HAZIR

Bordo-mavililer, transfer pazarına hızlı bir giriş yaptıktan sonra yavaşlamıştı. Trabzonspor öncelikle elindeki iki stoperin satışından gelir elde edecek. Bu parayı da Porto'dan Yordan Osorio ve Palmeiras'tan Vitor Hugo için kullanacak. Karadeniz temsilcisi, kulüplerinde istedikleri süreleri alamayan iki futbolcuyla da el sıkıştı. Teknik direktör Eddie Newton, 26 yaşındaki Yordan Osorio ve 29 yaşındaki Vitor Hugo'nun bir an önce transferinin bitirilmesini talep ediyor.