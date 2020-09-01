Scarpa'yı yokluyor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Scarpa'yı yokluyor

'yı yokluyor

Scarpa'yı yokluyor

Guilherme’den istediğini bulamayan , ’ın 26 yaşındaki yıldızını istiyor. Kiralama formülü devreye sokuldu.

Karadeniz temsilcisi, hücum hattını zenginleştirmek için birçok isimle görüşüyor. Bir süre Wahbi Khazri'yi bekleyen bordomavililer şimdi gözünü Gustavo 'ya çevirdi. Vitor Hugo için ile pazarlıklarını sürdüren , aynı takımın 10 numarası için de temaslarını sıklaştırdı. 26 yaşındaki futbolcu, Palmeiras'ta bu sezon ilk 11'de maça başlayamadı. 4 maçta toplam 64 dakika sahne alabildi. Karadeniz temsilcisi satın alma opsiyonuyla başarılı ismi kiralamak istiyor. Trabzonspor ile Palmeiras arasındaki görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.
  1. 1.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Scarpa'yı yokluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA