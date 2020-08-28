Trabzonspor Kulübü bu yıl kombine bilet satışı yapmayacak
Trabzonspor, yeni sezona yönelik bilet ve loca fiyatlarını açıkladı. Bordo-mavililer ayrıca yeni sezonda kombine bilet satışı yapılmayacağını duyurdu.
Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna yönelik loca bilet satış fiyatlarını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, yeni sezonda sadece loca satışı yapılmasına izin verdiğini belirterek, kombine bilet satışının ise yapılmamasına karar verildiği kaydedildi.
Kullanım süresi 1 sezon olacak şekilde locaların satışına bugün itibariyle başlandığı ifade edildi.
Açıklamada, kulübün pazarlama birimi tarafından satışı gerçekleştirilecek locaların fiyatları ise şu şekilde belirlendi:
Batı VIP: 1.000.000 lira (KDV Dahil)
Köşe: 400.000 lira (KDV Dahil)
Doğu: 300.000 lira (KDV Dahil)
Kale Arkaları: 150.000 lira (KDV Dahil)
Açıklamada, köşe locasının iki adet ve 30'ar kişilik olduğu hatırlatıldı.
- 28.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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