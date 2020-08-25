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25 Ağustos 2020, Salı
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Fener davetine net cevap: No

Fener davetine net cevap: No

Bordo-mavili ekibin forveti 'un kız arkadaşı 'in İnstagram hesabına bir F.Bahçe taraftarı "Come to ' yazdı. Lena Selnes, "Hayır" cevabı yazdı.

Bordo-mavili ekibin forveti 'un kız arkadaşı 'in İnstagram hesabına bir F.Bahçe taraftarı "Come to ' yazdı. Lena Selnes, "Hayır" cevabı yazdı. taraftarı "Sevgilisi de Sörloth kadar golcü"yazdılar.

  1. 25.8.2020
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