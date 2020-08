Fener davetine net cevap: No

Bordo-mavili ekibin forveti Alexander Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes'in İnstagram hesabına bir F.Bahçe taraftarı "Come to Fenerbahçe' yazdı. Lena Selnes, "Hayır" cevabı yazdı. Trabzonspor taraftarı "Sevgilisi de Sörloth kadar golcü"yazdılar.