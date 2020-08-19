Trabzonspor, Amiens’in 2.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği Stiven Mendoza için planını belirledi. Bordo-mavili kulüp, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini masaya koydu.
Amiens'in Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Stiven Mendoza için araştırmalara başlayan ve harekete geçen bordo-mavililer, Fransız ekibi ile pazarlıklarına devam ediyor. Amiens, 28 yaşındaki futbolcu için 2.5 milyon euro bonservis talep ederken, Trabzonspor da bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor. Pazarlıklar kıran kırana devam ediyor. Bu görüşmelerden bir sonuç alınamaması durumunda farklı bir formül de masada. Satın alma opsiyonlu kiralamayı da seçenekler arasında tutan Fırtına görüşmelerin durumuna göre hareket edecek. Geçen sezon 17 maçta 6 kez ağları sarsan Mendoza, 2018'de Amiens'e, Corinthians'tan 1 milyon euro'ya transfer olmuştu.
- 19.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mendoza'da formül bulundu! İşte Fırtına'nın transfer planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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