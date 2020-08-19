Mendoza'da formül bulundu! İşte Fırtına'nın transfer planı

Amiens'in Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Stiven Mendoza için araştırmalara başlayan ve harekete geçen bordo-mavililer, Fransız ekibi ile pazarlıklarına devam ediyor. Amiens, 28 yaşındaki futbolcu için 2.5 milyon euro bonservis talep ederken, Trabzonspor da bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor. Pazarlıklar kıran kırana devam ediyor. Bu görüşmelerden bir sonuç alınamaması durumunda farklı bir formül de masada. Satın alma opsiyonlu kiralamayı da seçenekler arasında tutan Fırtına görüşmelerin durumuna göre hareket edecek. Geçen sezon 17 maçta 6 kez ağları sarsan Mendoza, 2018'de Amiens'e, Corinthians'tan 1 milyon euro'ya transfer olmuştu.