Mendoza'da formül bulundu! İşte Fırtına'nın transfer planı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Mendoza'da formül bulundu! İşte Fırtına'nın transfer planı

'da formül bulundu! İşte 'nın transfer planı

Mendoza'da formül bulundu! İşte Fırtına'nın transfer planı

, ’in 2.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği Stiven için planını belirledi. Bordo-mavili kulüp, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini masaya koydu.

'in Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Stiven için araştırmalara başlayan ve harekete geçen bordo-mavililer, Fransız ekibi ile pazarlıklarına devam ediyor. Amiens, 28 yaşındaki futbolcu için 2.5 milyon euro bonservis talep ederken, da bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor. Pazarlıklar kıran kırana devam ediyor. Bu görüşmelerden bir sonuç alınamaması durumunda farklı bir formül de masada. Satın alma opsiyonlu kiralamayı da seçenekler arasında tutan görüşmelerin durumuna göre hareket edecek. Geçen sezon 17 maçta 6 kez ağları sarsan Mendoza, 2018'de Amiens'e, Corinthians'tan 1 milyon euro'ya transfer olmuştu.

  1. 19.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mendoza'da formül bulundu! İşte Fırtına'nın transfer planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA