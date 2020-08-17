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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor Yeni transfer sağlık kontrolünden geçti! Xavier...

sağlık kontrolünden geçti!

Marlon Rodrigues Xavier sağlık kontrolünden geçti!

Yeni sezon hazırıklarını sürdüren , ekibi Fluminense'den 'i 1+3 yıllığına kadrosuna katmıştı. Bordo-mavililerin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti.

ekibi Fluminense'den 'a 1+3 yıllık anlaşma ile olan şehre geldi. Marlon, geçtiğimiz saatlerde sağlık kontrolünden geçti.

Trabzonspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Yeni transferimiz Marlon Rodrigues Xavier bu sabah Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti." ifadeleri kullanıldı.

  1. 17.08.2020
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