Marlon Rodrigues Xavier sağlık kontrolünden geçti!
Yeni sezon hazırıklarını sürdüren Trabzonspor, Brezilya ekibi Fluminense'den Marlon Rodrigues Xavier'i 1+3 yıllığına kadrosuna katmıştı. Bordo-mavililerin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti.
Brezilya ekibi Fluminense'den Trabzonspor'a 1+3 yıllık anlaşma ile transfer olan Marlon Rodrigues Xavier şehre geldi. Marlon, geçtiğimiz saatlerde sağlık kontrolünden geçti.
Trabzonspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Yeni transferimiz Marlon Rodrigues Xavier bu sabah Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti." ifadeleri kullanıldı.
- 17.08.2020
- Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da büyük kriz! Fatih Terim takımda istemiyor
- Fenerbahçe'nin golcü transferinde yeni gelişme! İstenen rakam...
- Fenerbahçe'den Sofiane Feghouli harekatı! Flaş teklif ortaya çıktı
- Volkan Demirel'den flaş açıklamalar! "Amacım Fenerbahçe'nin başına geçmek"
- Fenerbahçe'de Mame Thiam'dan sonra bir bomba daha!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Marlon Rodrigues Xavier sağlık kontrolünden geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.