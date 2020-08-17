Marlon Rodrigues Xavier sağlık kontrolünden geçti!

Brezilya ekibi Fluminense'den Trabzonspor'a 1+3 yıllık anlaşma ile transfer olan Marlon Rodrigues Xavier şehre geldi. Marlon, geçtiğimiz saatlerde sağlık kontrolünden geçti.

Trabzonspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Yeni transferimiz Marlon Rodrigues Xavier bu sabah Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti." ifadeleri kullanıldı.