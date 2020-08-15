Trabzonspor'a İngiltere'den sağ kanat! Transferi Newton bitirecek - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
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'a 'den sağ kanat! Transferi Newton bitirecek

Trabzonspor'a İngiltere'den sağ kanat! Transferi Newton bitirecek

, Celtic’in de yakından ilgilendiği 23 yaşındaki hücum oyuncusu için WBA ile sıkı pazarlıkta. ’de büyük saygı gören da kişisel bağlantılarını devreye soktu.

hücum çeşitliliğini artırmak için transferde isminden vazgeçmiyor. Bordo-mavililer, 23 yaşındaki sağ kanat için kulübü ile görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor. temsilcisi, genç yıldızı kiralamak için İngiliz ekibinin yöneticileriyle kıran kırana pazarlıklarına devam ediyor. Oliver Burke ile bir dönem formasını giydiği Celtic de devrede. Ancak teknik direktör , 'deki şahsi bağlantılarını ve nüfuzunu kullanarak genç ismin rotasının Trabzonspor olmasını sağlayacak.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR
Oliver Burke kariyeri boyunca İngiltere, , İskoçya ve tecrübelerini tattı. Ancak bir türlü kendisinden beklenilen patlamayı gerçekleştiremedi. İskoç futbolcu, tıpkı 'tan Trabzonspor'a gelip dünya devlerinin listesine giren Alexander Sörloth gibi kariyerini 'de sürdürmeye sıcak bakıyor. Karadeniz temsilcisi, oyuncuyla büyük ölçüde anlaştı, West Bromwich Albion ile de istenilen mesafe kat edilirse transferi gerçekleşecek. Burke geçtiğimiz sezon Alaves'te 31 karşılaşmada forma giydi. 1 defa ağları sarsarken 2 de asist yaptı.

DRIPLINGI INANILMAZ
Burke 1.88 boyunda ve 74 kilo. Tam bir sprinter olan 23 yaşındaki futbolcunun dripling yeteneği çok gelişmiş. Maç başına 3.4 gibi inanılmaz bir dripling ortalaması var. Hızıyla rahat adam eksiltiyor. Geliştirmesi gereken özelliği pas konusunda. Potansiyeline oranla beklenilen sıçramayı yapamamasında pas istatistiklerinin düşük olmasının sebebi büyük.

  1. 15.8.2020
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