Brezilya'nın efsane hocası FOTOMAÇ'a konuştu! "Marlon..."

Trabzonspor'un Fluminense'den renklerine bağladığı Marlon için Brezilya'nın efsane isimlerinden Abel Braga'ya ulaştık. Kariyerinde İnternacional ile Libertadores ve Dünya Kulüpler şampiyonluğu ve Fluminense ile Brezilya Ligi zaferi bulunan 67 yaşındaki efsane hoca, eski oyuncusu Marlon'u övdü.



İşte Marlon'a Fluminense'de ilk kez forma veren isim olan Braga'nın o sözleri: Sıcakkanlı biri. Gittiği her takıma kolay uyum sağlar. Hücuma toplu veya topsuz çok hızlı çıkışlar yapabiliyor. Pas organizasyonlarında etkili,Şutları da çok iyi. Boyu bir bek için uzun. Günümüzde birçok takım kontra hava toplarını uzaklaştırmak için uzun boylu bekleri tercih ediyor. Güçlü bir oyuncu. Duran topları mükemmel kullanıyor. Tam bir profesyonel. Bu yıl onu Portekiz'de bazı maçlarda izledim ve oyunundan memnun kaldım. Fluminense'ye Criciuma gibi ufak bir takımdan geldi ancak kısa süre içinde Maracana'nın baskılı atmosferini kaldırmayı başardı. Portekiz'de de sorunsuz bir performans sergiledi. Gittiği her yerde etkili olur. Kanatları kullanan, geciş oyununu uygulayan bir takım tam one göre. Bu sistem için tercih edilen bir oyuncu.