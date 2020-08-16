Trabzonspor sahaya iniyor
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı kazanıp, Süper Lig'de ikinci olduğu sezonun ardından yeni dönem çalışmalarına yarın başlayacak.
A Takım bünyesindeki tüm oyuncular antrenmanda yer alacak. Lig kısa süre içinde başlayacağı için teknik direktör Eddie Newton antrenmanda kalabalık bir oyuncu grubuyla çalışmamayı tercih ediyor.
GENÇLER YANDA
Fırtına'da teknik direktör Eddie Newton, bu sezon kullanacağı A Takım oyuncularıyla çalışmalara başlayacak. Genç oyuncular ise bu sezon A Takım ile idmana çıkmayacak, aynı saatte, aynı antrenman programı ve taktikle yan sahada çalışacaklar.
- 16.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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