Trabzonspor Flavio'yu resmen açıkladı!
Yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor bir transferi daha bitirdiğini resmen duyurdu. Bordo-mavililer, Flavio Medeiros da Silva'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
İşte kulüpten yapılan o paylaşım...
Profesyonel futbolcu Flavio Medeiros da Silva'nın, kulübümüze transferi konusunda Brezilya'nın EC Bahia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Flavio Medeiros da Silva ile 4 yıllık anlaşma yapılmıştır. pic.twitter.com/ugMWx76RhP— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 22, 2020
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde "Brezilya'nın EC Bahia Kulübünün profesyonel oyuncusu Flavio Medeiros da Silva'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.
Oyuncuya yapılacak ödeme ile ilgili yapılan KAP bildirimi şöyle;
"Profesyonel futbolcu Flavio Medeiros da Silva'nın, Kulübümüze transferi konusunda, EC Bahia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, EC Bahia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 1.200.000.-EUR ödenecektir. Ayrıca, Bahia Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, EC Bahia'ya ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %20'si ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."
- 22.08.2020
- Güncelleme: 22.08.2020 20:53
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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