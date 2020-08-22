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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Flavio'yu resmen açıkladı!

Trabzonspor Flavio'yu resmen açıkladı!

Yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren bir transferi daha bitirdiğini resmen duyurdu. Bordo-mavililer, da 'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte kulüpten yapılan o paylaşım...

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde "Brezilya'nın EC Bahia Kulübünün profesyonel oyuncusu Flavio Medeiros da Silva'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. " ifadeleri kullanıldı.

Oyuncuya yapılacak ödeme ile ilgili yapılan KAP bildirimi şöyle;

"Profesyonel futbolcu Flavio Medeiros da Silva'nın, Kulübümüze transferi konusunda, EC Bahia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, EC Bahia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 1.200.000.-EUR ödenecektir. Ayrıca, Bahia Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, EC Bahia'ya ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %20'si ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

Trabzonspor Flavio'yu renklerine bağladı!

  1. 22.08.2020
  2. Güncelleme: 22.08.2020 20:53
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