Trabzonspor Flavio'yu resmen açıkladı!

İşte kulüpten yapılan o paylaşım...

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde "Brezilya'nın EC Bahia Kulübünün profesyonel oyuncusu Flavio Medeiros da Silva'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.

Oyuncuya yapılacak ödeme ile ilgili yapılan KAP bildirimi şöyle;

"Profesyonel futbolcu Flavio Medeiros da Silva'nın, Kulübümüze transferi konusunda, EC Bahia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, EC Bahia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 1.200.000.-EUR ödenecektir. Ayrıca, Bahia Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, EC Bahia'ya ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %20'si ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."