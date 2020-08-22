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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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'un genç forveti 'da yırtık şüphesi!

Trabzonspor'un genç forveti Muhammet Akpınar'da yırtık şüphesi!

Yeni sezona hazırlanan 'un bugünkü idmanında talihsiz bir an yaşandı. Bordo-mavililerin genç forveti 'ın sakatlanırken, çapraz bağlarında yırtık şüphesinin olduğu öğrenildi.

'un genç forveti bugün idmanda şanssız bir sakatlık yaşadı.

Gelen ilk bilgilere göre 18 yaşındaki oyuncunun çapraz bağlarında yırtık şüphesinin olduğu belirtilirken, ilerleyen günlerde ödeminin dinmesiyle birlikte MR'a gireceği öğrenildi.

  1. 22.08.2020
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