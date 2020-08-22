Trabzonspor'un genç forveti Muhammet Akpınar'da yırtık şüphesi!
Yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'un bugünkü idmanında talihsiz bir an yaşandı. Bordo-mavililerin genç forveti Muhammet Akpınar'ın sakatlanırken, çapraz bağlarında yırtık şüphesinin olduğu öğrenildi.
Trabzonspor'un genç forveti Muhammet Akpınar bugün idmanda şanssız bir sakatlık yaşadı.
Gelen ilk bilgilere göre 18 yaşındaki oyuncunun çapraz bağlarında yırtık şüphesinin olduğu belirtilirken, ilerleyen günlerde ödeminin dinmesiyle birlikte MR'a gireceği öğrenildi.
- 22.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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