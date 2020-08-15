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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Sakata gelmeyelim!

Sakata gelmeyelim!

'un stoper gündemindeki isimlerden biri de Jozo Simunovic. Hırvat futbolcu ile ilgili tüm veriler olumlu.

Savunmada sert, kafa toplarında etkili bir isim ancak sık sakatlanması yönetimi korkutuyor. Bordo-mavililer kariyerinde sakatlık yüzünden tam 100 maç kaçıran 26 yaşındaki savunmacıdan detaylı sağlık raporu istedi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi bu sebepten dolayı önceliği farklı isimlere veriyor.

  1. 15.8.2020
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