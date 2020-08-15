Sakata gelmeyelim!

Savunmada sert, kafa toplarında etkili bir isim ancak sık sakatlanması yönetimi korkutuyor. Bordo-mavililer kariyerinde sakatlık yüzünden tam 100 maç kaçıran 26 yaşındaki savunmacıdan detaylı sağlık raporu istedi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi bu sebepten dolayı önceliği farklı isimlere veriyor.