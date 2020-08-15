İskoçlar dişli çıktı
Karadeniz ekibinin el attığı futbolcuları İskoçlar da istiyor. Daha önce West Ham tarafından önerilen, bordo-mavililerin de gündemine aldığı forvet oyuncusu Albian Ajeti tercihini Celtic'ten yana kullanmıştı. Trabzonspor'un kiralamak için görüşmelerini sürdürdüğü Skov Olsen'in de Rangers yolunda olduğu iddia edildi.
Karadeniz ekibinin el attığı futbolcuları İskoçlar da istiyor. Daha önce West Ham tarafından önerilen, bordo-mavililerin de gündemine aldığı forvet oyuncusu Albian Ajeti tercihini Celtic'ten yana kullanmıştı. Trabzonspor'un kiralamak için görüşmelerini sürdürdüğü Skov Olsen'in de Rangers yolunda olduğu iddia edildi.
- 15.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İskoçlar dişli çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.