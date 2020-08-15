İskoçlar dişli çıktı

Karadeniz ekibinin el attığı futbolcuları İskoçlar da istiyor. Daha önce West Ham tarafından önerilen, bordo-mavililerin de gündemine aldığı forvet oyuncusu Albian Ajeti tercihini Celtic'ten yana kullanmıştı. Trabzonspor'un kiralamak için görüşmelerini sürdürdüğü Skov Olsen'in de Rangers yolunda olduğu iddia edildi.