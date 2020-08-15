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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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dişli çıktı

İskoçlar dişli çıktı

ekibinin el attığı futbolcuları da istiyor. Daha önce tarafından önerilen, bordo-mavililerin de gündemine aldığı forvet oyuncusu tercihini Celtic'ten yana kullanmıştı. 'un kiralamak için görüşmelerini sürdürdüğü Skov 'in de yolunda olduğu iddia edildi.

ekibinin el attığı futbolcuları da istiyor. Daha önce tarafından önerilen, bordo-mavililerin de gündemine aldığı forvet oyuncusu tercihini Celtic'ten yana kullanmıştı. 'un kiralamak için görüşmelerini sürdürdüğü Skov 'in de yolunda olduğu iddia edildi.

  1. 15.8.2020
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