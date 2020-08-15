Arda heyecanlı
Uğurcan Çakır'ın ayrılma ihtimaline karşılık bordo-mavililerde gelecek sezon kale Erce Kardeşler ile Arda Akbulut'a emanet edilecek. 19 yaşındaki Arda "Kendime güveniyorum. Genç yaşta kaleciler artık dünya devlerinin kalesini koruyor. Ben de düzenli şekilde ilk 11 oyuncusu olmak istiyorum" diye konuştu.
Uğurcan Çakır'ın ayrılma ihtimaline karşılık bordo-mavililerde gelecek sezon kale Erce Kardeşler ile Arda Akbulut'a emanet edilecek. 19 yaşındaki Arda "Kendime güveniyorum. Genç yaşta kaleciler artık dünya devlerinin kalesini koruyor. Ben de düzenli şekilde ilk 11 oyuncusu olmak istiyorum" diye konuştu.
- 15.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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