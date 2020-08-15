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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Arda heyecanlı

Arda heyecanlı

'ın ayrılma ihtimaline karşılık bordo-mavililerde gelecek sezon kale ile 'a emanet edilecek. 19 yaşındaki Arda "Kendime güveniyorum. Genç yaşta kaleciler artık dünya devlerinin kalesini koruyor. Ben de düzenli şekilde ilk 11 oyuncusu olmak istiyorum" diye konuştu.

Uğurcan Çakır'ın ayrılma ihtimaline karşılık bordo-mavililerde gelecek sezon kale ile 'a emanet edilecek. 19 yaşındaki Arda "Kendime güveniyorum. Genç yaşta kaleciler artık dünya devlerinin kalesini koruyor. Ben de düzenli şekilde ilk 11 oyuncusu olmak istiyorum" diye konuştu.

  1. 15.8.2020
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