Arda heyecanlı

Uğurcan Çakır'ın ayrılma ihtimaline karşılık bordo-mavililerde gelecek sezon kale Erce Kardeşler ile Arda Akbulut'a emanet edilecek. 19 yaşındaki Arda "Kendime güveniyorum. Genç yaşta kaleciler artık dünya devlerinin kalesini koruyor. Ben de düzenli şekilde ilk 11 oyuncusu olmak istiyorum" diye konuştu.