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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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9 gence izin çıktı

9 gence izin çıktı

, kadrosunda bulunan 9 genç oyuncuya kulüp bulmaları için izin verdi. Bu sezon A Takım bünyesinde düşünülmeyen Çakır, , , , , , , Hüseyin Mert Kurt ve kamp kadrosunda yer almayacaklar. Teklif gelmesi halinde bu oyunculara kolaylık gösterilecek.

, kadrosunda bulunan 9 genç oyuncuya kulüp bulmaları için izin verdi. Bu sezon A Takım bünyesinde düşünülmeyen Çakır, , , , , , , Hüseyin Mert Kurt ve kamp kadrosunda yer almayacaklar. Teklif gelmesi halinde bu oyunculara kolaylık gösterilecek.

  1. 15.8.2020
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