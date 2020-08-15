9 gence izin çıktı
Trabzonspor, kadrosunda bulunan 9 genç oyuncuya kulüp bulmaları için izin verdi. Bu sezon A Takım bünyesinde düşünülmeyen Yunus Emre Çakır, Furkan Tütüncü, Ahmet Eren, Sami Can Özkan, Tunahan Ergül, Mert Kurt, Talha Reşat Bulut, Hüseyin Mert Kurt ve İsmail Karakaş kamp kadrosunda yer almayacaklar. Teklif gelmesi halinde bu oyunculara kolaylık gösterilecek.
Trabzonspor, kadrosunda bulunan 9 genç oyuncuya kulüp bulmaları için izin verdi. Bu sezon A Takım bünyesinde düşünülmeyen Yunus Emre Çakır, Furkan Tütüncü, Ahmet Eren, Sami Can Özkan, Tunahan Ergül, Mert Kurt, Talha Reşat Bulut, Hüseyin Mert Kurt ve İsmail Karakaş kamp kadrosunda yer almayacaklar. Teklif gelmesi halinde bu oyunculara kolaylık gösterilecek.
- 15.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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