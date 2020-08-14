Jose Sosa transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe...
Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın menajeri İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin de talip olduğu Sosa için bordo-mavililerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "İlk etapta oyuncuya 2 milyon 250 bin Euro üzerinden 2 yıllık sözleşme teklif edilmişti. Pandemiden sonra Fırtına teklifi 1 milyon 750 bin Euro'ya düşürdü. Menajeri ilk başta Trabzonspor ile görüşecek" ifadelerini kullandı.
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