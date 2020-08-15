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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Egdar Le Feyenoord’a

Egdar Le Feyenoord’a

, transferinde Lille'den kadrosuna katıp Feyenoord'a kiraladığı gelecek sezon da ekibinde forma giyecek.

, transferinde Lille'den kadrosuna katıp Feyenoord'a kiraladığı gelecek sezon da ekibinde forma giyecek. Hollanda basınında çıkan haberlere göre 26 yaşındaki futbolcu bir sezon daha kiralık olarak Feyenoord'da top koşturacak.

  1. 15.8.2020
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