Egdar Le Feyenoord’a

Bordo-mavililerin, Yusuf Yazıcı transferinde Lille'den kadrosuna katıp Feyenoord'a kiraladığı Edgar Le gelecek sezon da Hollanda ekibinde forma giyecek. Hollanda basınında çıkan haberlere göre 26 yaşındaki futbolcu bir sezon daha kiralık olarak Feyenoord'da top koşturacak.