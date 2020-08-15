Trabzon-Chelsea dostluk köprüsü
Uzun yıllar Chelsea'de oynayıp, teknik ekipte görev yapan Eddie Newton'ın Trabzonspor'un başına geçmesiyle iki kulüp arasında derin bir dostluk köprüsü kuruldu.
Bordo-mavililerin yeni hocasının, Chelsea kulübüyle temas kurarak "Kiraya göndereceğiniz oyuncuların listesini bize gönderin" dediği, Chelsea'nin de birkaç gün içinde hemen Newton'ın isteğini yerine getirdiği öğrenildi. Mavilerden 1 oyuncu gelebilir.
- 15.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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