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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Trabzon- dostluk köprüsü

Trabzon-Chelsea dostluk köprüsü

Uzun yıllar 'de oynayıp, teknik ekipte görev yapan Eddie 'ın 'un başına geçmesiyle iki kulüp arasında derin bir dostluk köprüsü kuruldu.

Bordo-mavililerin yeni hocasının, kulübüyle temas kurarak "Kiraya göndereceğiniz oyuncuların listesini bize gönderin" dediği, Chelsea'nin de birkaç gün içinde hemen 'ın isteğini yerine getirdiği öğrenildi. Mavilerden 1 oyuncu gelebilir.

  1. 15.8.2020
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