Ya tamam ya devam!
Sosa, menajeri Pra’ya “Önce Trabzonspor ile görüş” talimatı vermişti Pra dün İstanbul’a geldi. Ağaoğlu ile konuşacak ve rotası belli olacak.
Trabzonspor'da herkesin aklında aynı soru var: Jose Sosa gidecek mi kalacak mı? Karadeniz temsilcisi pandemi öncesi 2 milyon 250 bin euro'luk bir teklif yapmıştı. Salgın sonrası gelirler düşünce rakamı 1 milyon 750 bin euro'ya indirmişti. Sosa görüşmelerin ilk teklif üzerinden devam etmesini isterken Trabzonspor cephesi ise bonuslarla 2 milyon euro'yu bulan ikinci önerilerinin son kararları olduğunu belirtiyor. Tüm bunlar yaşanırken 35 yaşındaki futbolcu menajeri Maxi Pra'ya "Önce Trabzonspor ile görüş" talimatı vermişti. Pra dün İstanbul'a geldi. İlk olarak Ahmet Ağaoğlu ile temas kuracak. Anlaşma sağlanırsa Sosa, bordo-mavili formayı giymeye devam edecek, aksi durumda Pra alternatif ekiplerle iletişime geçecek.
- 15.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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