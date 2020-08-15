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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Ya tamam ya devam!

Ya tamam ya devam!

Sosa, menajeri Pra’ya “Önce ile görüş” talimatı vermişti Pra dün ’a geldi. Ağaoğlu ile konuşacak ve rotası belli olacak.

'da herkesin aklında aynı soru var: gidecek mi kalacak mı? temsilcisi pandemi öncesi 2 milyon 250 bin euro'luk bir teklif yapmıştı. Salgın sonrası gelirler düşünce rakamı 1 milyon 750 bin euro'ya indirmişti. Sosa görüşmelerin ilk teklif üzerinden devam etmesini isterken Trabzonspor cephesi ise bonuslarla 2 milyon euro'yu bulan ikinci önerilerinin son kararları olduğunu belirtiyor. Tüm bunlar yaşanırken 35 yaşındaki futbolcu menajeri Maxi Pra'ya "Önce Trabzonspor ile görüş" talimatı vermişti. Pra dün 'a geldi. İlk olarak Ahmet Ağaoğlu ile temas kuracak. Anlaşma sağlanırsa Sosa, bordo-mavili formayı giymeye devam edecek, aksi durumda Pra alternatif ekiplerle iletişime geçecek.

  1. 15.8.2020
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