Trabzonspor'un yeni futbolcusu Marlon Rodrigues Xavier kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor? - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
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'un yeni futbolcusu kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Trabzonspor'un yeni futbolcusu Marlon Rodrigues Xavier kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla çalışmalarını sürdüren 3. transferini de açıkladı. Peki, Trabzonspor'un yeni transferi kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren 'i duyurdu.

MARLON RODRİGUES XAVIER KİMDİR?

Tam adı Marlon Rodrigues Xavier olan futbolcu, 20 Mayıs 1997 tarihinde Brezilya'nın Cascavel kentine dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Criciuma'nın altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım atan Marlon, 2017 yılında Fluminense'ye transfer oldu. Geçtiğimiz sezon başında Portekiz ekibi Boavista'ya kiralanan Brezilyalı sol bek, Portekiz Ligi'nde çıktığı 28 maçta 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Marlon'un Fluminense ile olan sözleşmesi Aralık 2021'e kadar devam ediyor.

  1. 12.08.2020
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