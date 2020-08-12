Trabzonspor'un yeni futbolcusu Marlon Rodrigues Xavier kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor 3. transferini de açıkladı. Peki, Trabzonspor'un yeni transferi Marlon Rodrigues Xavier kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Marlon Rodrigues Xavier'i duyurdu.
MARLON RODRİGUES XAVIER KİMDİR?
Tam adı Marlon Rodrigues Xavier olan futbolcu, 20 Mayıs 1997 tarihinde Brezilya'nın Cascavel kentine dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Criciuma'nın altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım atan Marlon, 2017 yılında Fluminense'ye transfer oldu. Geçtiğimiz sezon başında Portekiz ekibi Boavista'ya kiralanan Brezilyalı sol bek, Portekiz Ligi'nde çıktığı 28 maçta 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Marlon'un Fluminense ile olan sözleşmesi Aralık 2021'e kadar devam ediyor.
- 12.08.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'un yeni futbolcusu Marlon Rodrigues Xavier kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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