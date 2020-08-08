Trabzonspor'da Jose Sosa belirsizliği!

Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa'nın sözleşmesi sona ermişti. Bordo-mavili ekip 1 milyon 750 bin euro'luk teklifini iletti. Tatilde olan 35 yaşındaki futbolcunun, menajeri ve ailesiyle görüştükten sonra cevap vereceği öğrenildi. Fırtına, kulüp şartlarını düşünerek oyuncunun indirim yapmasını bekliyor.