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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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'da belirsizliği!

Trabzonspor'da Jose Sosa belirsizliği!

'da kaptan 'nın sözleşmesi sona ermişti. Bordo-mavili ekip 1 milyon 750 bin euro'luk teklifini iletti. Tatilde olan 35 yaşındaki futbolcunun, menajeri ve ailesiyle görüştükten sonra cevap vereceği öğrenildi.

'da kaptan 'nın sözleşmesi sona ermişti. Bordo-mavili ekip 1 milyon 750 bin euro'luk teklifini iletti. Tatilde olan 35 yaşındaki futbolcunun, menajeri ve ailesiyle görüştükten sonra cevap vereceği öğrenildi. Fırtına, kulüp şartlarını düşünerek oyuncunun indirim yapmasını bekliyor.

  1. 8.8.2020
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