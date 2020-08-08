Trabzonspor Anders Trondsen ve Plaza Castillo'nun transferini KAP'a bildirdi!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor transferde gaza bastı. Bordo-mavili takım yeni sezon kadro yapılanması kapsamında orta saha ve forvet mevkilerine takviye yaptı. Bordo-mavili takım Rosenborg'dan 25 yaşındaki orta saha Anders Trondsen ve Real Valladolid'in 21 yaşındaki hücum oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'yu kadrosuna kattı.



Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:



ANDERS TRONDSEN

Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.







STIVEN RICARDO PLAZA CASTILLO

İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.