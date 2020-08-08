Trabzonspor Anders Trondsen ve Plaza Castillo'nun transferini KAP'a bildirdi!
Trabzonspor, Norveçli futbolcu Anders Trondsen ve Ekvadorlu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun transferleri konusunda görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor transferde gaza bastı. Bordo-mavili takım yeni sezon kadro yapılanması kapsamında orta saha ve forvet mevkilerine takviye yaptı. Bordo-mavili takım Rosenborg'dan 25 yaşındaki orta saha Anders Trondsen ve Real Valladolid'in 21 yaşındaki hücum oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'yu kadrosuna kattı.
Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:
ANDERS TRONDSEN
Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
STIVEN RICARDO PLAZA CASTILLO
İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
- 08.08.2020
- Güncelleme: 08.08.2020 22:17
- Trabzonspor'un yeni transferi Ricardo Plaza Castillo kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
- Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
- Trabzonspor Anders Trondsen ve Plaza Castillo'nun transferini KAP'a bildirdi!
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Trabzonspor Anders Trondsen ve Plaza Castillo'nun transferini KAP'a bildirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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