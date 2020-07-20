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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Çimşir: Özür dileriz

Çimşir: Özür dileriz

, “Şampiyon olamadık, camiadan özür dileriz. Bu sene sakatlıklar, cezalar ve hakem hatalarından çok çektik” dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü , maçı sonrasında taraftarlardan ve camiadan özür diledi. İlk olarak maçı değerlendiren Çimşir, "Son 3-4 maçtır en istekli arzulu oynadığımız 90 dakika olduğunu düşünüyorum. Oyunun geneli itibarıyla bakıldığı zaman maça ve oyuna hakim olan taraf bizdik. Ama 81'e kadar 3-1 galipsiniz; ondan sonra 4-3 kaybediyorsunuz. Bu seviyede bu kadar bariz bireysel hata olacaksa, bu bireysel hataların çözümünü bulamayacaksak maalesef kazanamıyorsunuz" diye konuştu. Çimşir, kaçan şampiyonluk hakkında ise "Bu seneki hedeflerimizden biri şampiyonluktu bunu başaramadık. Bütün camiadan ve taraftarlardan özür diliyoruz. kupa maçımız var. Kupayı istiyoruz" dedi.

KUPAYI İSTİYORUZ

Ligde 1 maç kaldığını ardından finaline konsantre olacaklarını söyleyen Hüseyin Çimşir, "Camiamıza Ziraat Türkiye Kupası'nı hediye etmek istiyoruz. İnşallah, karşılaşmasında galip gelerek camiamıza bu kupayı kazandırırız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" yorumunu yaptı.

5. PENALTIYI YEDİK

Hüseyin Çimşir, koronavirüs salgını sonrası ligde çıktıkları maçlarda 5. kez penaltıdan gol yediklerini söyledi. Çimşir, "Bu şanssızlıkları da yaşamış olduk. Hakem hataları var. Bizim gibi takımların bu kadar bireysel hata yapmaması gerekiyor. Salgın sonrası çıktığımız maçlarda beşinci penaltıyı yedik" dedi.

REKABET OLUŞMADI

Sezon boyunca sakatlıklar ve cezalı futbolculardan dolayı kadro istikrarını yakalayamadıklarını söyleyen Çimşir, "Salgın öncesi ve sonrasında maalesef kadro istikrarı yakalayamadık. Birçok bölgede futbolcularımız eksik kaldı. 2-3 üst üste yan yana oynamadıkları oldu. Bu da bizi etkiledi" diye konuştu.

  1. 20.7.2020
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