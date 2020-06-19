CAS'tan iyi sonuç çıkacak

Yardımcı, "CAS için çok iyi bir dosya hazırladılar. İnşallah CAS olumlu bakıp erteler ve Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılır. Ertelenirse daha iyi olur. Kararı dört gözle bekliyorum, TFF tüm imkanlarıyla seferber, inşallah iyi bir sonuç çıkacak" ifadelerini kullandı.