CAS'tan iyi sonuç çıkacak
TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Trabzonspor'a gelen Avrupa kupalarına katılma yasağı hakkında umutlu konuştu.
Yardımcı, "CAS için çok iyi bir dosya hazırladılar. İnşallah CAS olumlu bakıp erteler ve Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılır. Ertelenirse daha iyi olur. Kararı dört gözle bekliyorum, TFF tüm imkanlarıyla seferber, inşallah iyi bir sonuç çıkacak" ifadelerini kullandı.
- 19.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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