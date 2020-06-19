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19 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor CAS'tan iyi sonuç çıkacak

'tan iyi sonuç çıkacak

CAS'tan iyi sonuç çıkacak

1. Başkanvekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Servet , 'a gelen kupalarına katılma yasağı hakkında umutlu konuştu.

, " için çok iyi bir dosya hazırladılar. İnşallah CAS olumlu bakıp erteler ve , kupalarına katılır. Ertelenirse daha iyi olur. Kararı dört gözle bekliyorum, tüm imkanlarıyla seferber, inşallah iyi bir sonuç çıkacak" ifadelerini kullandı.

  1. 19.6.2020
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