Son dakika: Trabzonspor Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Son dakika haberine göre; Trabzonspor, 19 yaşındaki genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte detaylar...
Trabzonspor, iç transferde Joao Pereira, Bilal Başacıkoğlu ve Hosseini'den sonra 4. imzasını attırdı ve genç futbolcusu Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
TAHA TUNÇ KİMDİR?
20 Mart 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Taha Tunç, merkez orta saha pozisyonunda forma giymektedir.
Pendikspor'un formasını terleten genç oyuncu, bu sezon 31 karşılaşmada forma giyerken, 5'de gol atma başarısı gösterdi. Bu sezon bir kez ön libero da forma giyerken bir kez de sağ bek mevkisinde denenmiştir.
- 18.06.2020
- Güncelleme: 18.06.2020 16:13
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- Son dakika: Trabzonspor Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Trabzonspor Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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