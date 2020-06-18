Son dakika: Trabzonspor Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika: Trabzonspor Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika haberine göre; , 19 yaşındaki genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte detaylar...

, iç transferde Joao Pereira, Bilal Başacıkoğlu ve Hosseini'den sonra 4. imzasını attırdı ve genç futbolcusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TAHA TUNÇ KİMDİR?
20 Mart 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Taha Tunç, merkez orta saha pozisyonunda forma giymektedir.

Pendikspor'un formasını terleten genç oyuncu, bu sezon 31 karşılaşmada forma giyerken, 5'de gol atma başarısı gösterdi. Bu sezon bir kez ön libero da forma giyerken bir kez de sağ bek mevkisinde denenmiştir.

  1. 18.06.2020
  2. Güncelleme: 18.06.2020 16:13
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