Tüm gözler Sörloth’ta

Bu arada bu sezon ligde forma giydiği 27 maçın 15'inde 19 gol atan Sörloth, son 5 maçta ise sessizliğe büründü. Süper Lig'de en son Beşiktaş maçında 2 gol birden atan Norveçli oyuncu; Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Başakşehir ve son olarak Göztepe maçlarında fileleri havalandıramadı.