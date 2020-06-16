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16 Haziran 2020, Salı
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Tüm gözler Sörloth’ta

ekibinin iç sahada ile oynadığı lig ve kupa maçlarında rakip fileleri havalandıran ve Novak, deplasmanda da yine bu rolü üstlenmek istiyor. Fırtına’nın en büyük kozu olan Norveçli, 5 maçlık suskunluğu bitirmek istiyor.

Bu arada bu sezon ligde forma giydiği 27 maçın 15'inde 19 gol atan , son 5 maçta ise sessizliğe büründü. 'de en son maçında 2 gol birden atan Norveçli oyuncu; , FK, , ve son olarak maçlarında fileleri havalandıramadı.

  1. 16.6.2020
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