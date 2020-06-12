Fırtına zamanı

Corona vırüsü salgını nedeniyle ara verilen Spor Toto Süper Lig'de perde bugün yeniden açılıyor. 53 puanlı lider olan Trabzonspor, 37 puanla 8'inci Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda İzmir deplasmanında 3 puan arayacak bordo-mavili takımda teknik direktör Hüseyin Çimşir, futbolcularla ile bir toplantı yaptı ve mutlak galibiyet istedi.



Talebelerinden 16 Haziran Salı günü ezeli rakipleri Fenerbahçe ile oynayacakları kupa derbisini unutmalarını isteyen 41 yaşındaki hoca şunları söyledi: ''Önümüzde önce Göztepe maçı var. Ligin güçlü ekiplerinden biriyle karşılaşacağız. Hata yaparsak veya disiplinden koparsak faturası ağır olur. Maç maç gideceğiz ve ilk olarak Göztepe sınavından 3 puanla ayrılacağız. Fenerbahçe'yi sonraya bırakın." Göztepe'nin tüm eksi ve artılarını iyi analiz eden bordo-mavili hoca, "Önde baskı kurun. Bu bize hem hücumda hem savunmada yardım edecek. Şampiyon olarak bordo-mavili bayrağı en üst noktaya dikeceğiz. Liderliğimiz devam etmeli" talimatı da verdi.

SÖRLOTH İÇİN FARK ETMEZ

Attığı 19 gol ve yaptığı 6 asistle Süper Lig'de zirvede yer alan Sörloth, gol krallığı yarışındaki iddiasını da sürdürüyor. Takımın en önemli silahı olan Norveçli forvet, Süper Lig'deki 4 maçlık sessizliğini bozmak istiyor. Deplasmanda 12 karşılaşmada 8 kez rakip kaleleri havalandıran 24 yaşındaki santrfor en son Beşiktaş deplasmanında 2 gol atarak takımın bir puanla dönmesini sağlamıştı.



SARI KART ALARMI

Üç aylık bir aranın ardından Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da dört oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde üçer kartı bulunan Pereira, Novak, Nwakaeme ve Hosseini, Göztepe karşısında forma giyip kart görmeleri halinde Aytemiz Alanya sınavında forma giyemeyecekler.

NAMAĞLUP ÇİMŞİR

Teknik direktör Ünal Karaman'ın ardından göreve gelen Hüseyin Çimşir, koronavirüs öncesi bordo-mavili takımın başında çıktığı 9 Spor Toto Süper Lig maçından 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak liderlik koltuğuna oturmuştu. Yenilgisiz yoluna devam eden 41 yaşındaki teknik adamın bu performansı kendisine karşı olan güveni arttırmıştı. Çimşir, 9 maçlık yenilmezlik serisini bugün de sürdürmek istiyor.



FORMA SAVAŞLARI

Hüseyın Çimşir, 5 Mayıs'ta Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde takım halinde çalışmalar başlayıncaya kadar oyuncuların moral durumlarının yanı sıra fiziksel durumlarını da yakından takip etti. Yaklaşık 40 gündür takım halinde çalışmalar yapan bordo-mavililerin istek ve arzusu genç teknik adamı umutlandırıyor.



RAKİPLERE GÖZDAĞI

Ligde 53 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, Göztepe'yi açılış karşılaşmasında devirmesi halinde takipçileri Başakşehir ve Galatasaray'ı strese sokacak. Bu nedenle önce oynamalarını avantaj olarak gören teknik direktör Çimşir, oyuncularından mutlak 3 puan almalarını istedi.



DEPLASMANDA ILK SIRADA

Yaklaşık üç aylık bir aradan sonra yeşil sahalara dönecek olan Karadeniz ekibi deplasman maçlarındaki performansıyla dikkat çekiyor. Bordo-mavili takım, rakip sahada oynadığı 12 maçta altı galibiyet, beş beraberlik aldı ve sadece bir kez yenildi. 22 kez fileleri sarsarken, kalesinde 12 gol gördü. Fırtına, rakip sahalarda topladığı 23 puanla bu anlamda ilk sırada yer aldı.



İLK ÜÇ MAÇ DIŞARDA

Lider Trabzonspor, ligde iki zorlu deplasman maçını üst üste oynayacak. Bordo-mavililer ilk olarak bugün Göztepe'yle, ardından 22 Haziran Pazartesi günü ise Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi, bu 2 maçın arasında, 16 Haziran Salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yine deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer 5 gün arayla oynayacağı üç maçtan galibiyetler alarak hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı planlıyor.



KABUS BİTECEK

Lider Trabzonspor, Göztepe şanssızlığını bitirecek. Son 3 sezonda rakibine karşı iyi sonuçlar alamayan bordo-mavililer bu kez şanssızlığını kırmayı hedefliyor. İki ekip arasında yapılan son beş maçta İzmir ekibi üç, Trabzonspor bir kez kazandı, bir kez de beraberlik çıktı.