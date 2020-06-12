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12 Haziran 2020, Cuma
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''Bu ceza kalkar''

''Bu ceza kalkar''

eski başkanlarından Hüseyin , için verilen Avrupa'dan 1 yıllık men cezasının yanlış olduğunu ve bunun 'tan döneceğini söyledi.

eski başkanlarından Hüseyin , için verilen Avrupa'dan 1 yıllık men cezasının yanlış olduğunu ve bunun 'tan döneceğini söyledi. Karaahmetoğlu, " yönetimi ile UEFA yargı kurulu arasında ciddi sürtüşme var. Tahkim-CAS kararları ile çelişen zorlama bir karar. Onun için Trabzonspor'a verilen 1 yıllık men cezasını CAS kaldırır" dedi.

  1. 12.6.2020
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