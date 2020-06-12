''Bu ceza kalkar''

PFDK eski başkanlarından Hüseyin Karaahmetoğlu, Trabzonspor için verilen Avrupa'dan 1 yıllık men cezasının yanlış olduğunu ve bunun CAS'tan döneceğini söyledi. Karaahmetoğlu, "UEFA yönetimi ile UEFA yargı kurulu arasında ciddi sürtüşme var. Tahkim-CAS kararları ile çelişen zorlama bir karar. Onun için Trabzonspor'a verilen 1 yıllık men cezasını CAS kaldırır" dedi.