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12 Haziran 2020, Cuma
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Ndiaye yüz güldürdü

Ndiaye yüz güldürdü

Corona vırüsü nedeniyle verilen arada menisküs ameliyatı olan Badou Ndiaye'nin takımla birlikte çalışması orta sahadaki alternatifli kadro için yüzleri güldürdü.

Corona vırüsü nedeniyle verilen arada menisküs ameliyatı olan Badou Ndiaye'nin takımla birlikte çalışması orta sahadaki alternatifli kadro için yüzleri güldürdü. 'un orta sahada diğer önemli alternatifi ise Guilherme. Hüseyin Çimşir, Sosa'nın son durumuna göre orta saha kurgusunda kararını verecek.

  1. 12.6.2020
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