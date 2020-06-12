Trabzonspor Serdar Güncü'yü de bitiriyor!

Balıkesirspor'dan forvet Rahmi Anıl Başaran'ı transfer eden ve 22 yaşındaki Malili sağ kanat Aly Malle için de her konuda anlaşan Trabzonspor, 20 yaşındaki orta saha Serdar Güncü için de bastırıyor. Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı da "Serdar'ı isteyen kulüpler var. Diğer transferler nedeniyle önceliğimiz Trabzonspor" demişti. Taraflar arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken, genç oyuncunun da imza atmak için oldukça istekli olduğu vurgulandı.



