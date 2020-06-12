Trabzonspor Serdar Güncü'yü de bitiriyor!
Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında Balıkesirspor’dan Rahmi’yi transfer eden ve Aly Malle için de el sıkışan Trabzonspor bir imzada daha sona yaklaştı. Bordo-mavililer, 20 yaşındaki orta saha Serdar Güncü için tüm şartları zorluyor.
Balıkesirspor'dan forvet Rahmi Anıl Başaran'ı transfer eden ve 22 yaşındaki Malili sağ kanat Aly Malle için de her konuda anlaşan Trabzonspor, 20 yaşındaki orta saha Serdar Güncü için de bastırıyor. Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı da "Serdar'ı isteyen kulüpler var. Diğer transferler nedeniyle önceliğimiz Trabzonspor" demişti. Taraflar arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken, genç oyuncunun da imza atmak için oldukça istekli olduğu vurgulandı.
- 12.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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