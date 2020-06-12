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12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Fırtına durmuyor! Trabzonspor'dan 1 imza daha

Serdar Güncü'yü de bitiriyor!

Trabzonspor Serdar Güncü'yü de bitiriyor!

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında ’dan Rahmi’yi eden ve Aly Malle için de el sıkışan bir imzada daha sona yaklaştı. Bordo-mavililer, 20 yaşındaki orta saha Serdar Güncü için tüm şartları zorluyor.

'dan forvet Rahmi Anıl Başaran'ı eden ve 22 yaşındaki Malili sağ kanat Aly Malle için de her konuda anlaşan , 20 yaşındaki orta saha Serdar Güncü için de bastırıyor. Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı da "Serdar'ı isteyen kulüpler var. Diğer transferler nedeniyle önceliğimiz Trabzonspor" demişti. Taraflar arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken, genç oyuncunun da imza atmak için oldukça istekli olduğu vurgulandı.

  1. 12.6.2020
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