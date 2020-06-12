Sosa maç saatinde

Son iki antrenmana sakatlığı nedeniyle katılmayan Arjantinli maestro, dün maç öncesi yapılan son çalışmada da takımdan ayrı çalıştı. Kas ağrıları devam eden tecrübeli oyuncunun buna rağmen ısrarla oynamak istemesi üzerine kafileyle birlikte İzmir'e götürüleceği ve hakkındaki kararın maç saatinde verileceği öğrenildi.