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12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Sosa maç saatinde

Sosa maç saatinde

Sosa maç saatinde

'un kaptanı Arjantinli futbolcusu 'nın sakatlığı devam ediyor. Yıldız ismin durumu son dakikada netleşecek.

Son iki antrenmana sakatlığı nedeniyle katılmayan Arjantinli maestro, dün maç öncesi yapılan son çalışmada da takımdan ayrı çalıştı. Kas ağrıları devam eden tecrübeli oyuncunun buna rağmen ısrarla oynamak istemesi üzerine kafileyle birlikte 'e götürüleceği ve hakkındaki kararın maç saatinde verileceği öğrenildi.

  1. 12.6.2020
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