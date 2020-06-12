Sosa maç saatinde
Trabzonspor'un kaptanı Arjantinli futbolcusu Jose Sosa'nın sakatlığı devam ediyor. Yıldız ismin durumu son dakikada netleşecek.
Son iki antrenmana sakatlığı nedeniyle katılmayan Arjantinli maestro, dün maç öncesi yapılan son çalışmada da takımdan ayrı çalıştı. Kas ağrıları devam eden tecrübeli oyuncunun buna rağmen ısrarla oynamak istemesi üzerine kafileyle birlikte İzmir'e götürüleceği ve hakkındaki kararın maç saatinde verileceği öğrenildi.
- 12.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sosa maç saatinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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