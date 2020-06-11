Son dakika: Trabzonspor'un Göztepe kafilesi belli oldu! Jose Sosa... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
11 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: 'un kafilesi belli oldu! ...

Son dakika: Trabzonspor'un Göztepe kafilesi belli oldu! Jose Sosa...

'in 27. haftasında 'ye konuk olacak lider 'un 24 kişilik kafilesi belli oldu. Bordo-mavililerde kaptan kadroda yer aldı.

Cemil Usta Sezonunun 27. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'un kamp kafilesi belli oldu. En çok merak edilen konu sakatlıktan çıkan 'nın kadroda yer alıp almayacağıydı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Arjantinli yıldıza kamp kadrosuna yer verdi.

İşte bordo-mavili takımın 24 kişilik kadrosu:

UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MAJID HOSSEINI
MANUEL DA COSTA
MANOEL MESSIAS
JOAO PEREIRA
SERKAN ASAN
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
DOĞAN ERDOĞAN
ABDULKADİR PARMAK
TAHA TUNÇ
JOSE SOSA
BADOU NDIAYE
GUILHERME
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ABDÜLKADİR ÖMÜR
ANTHONY NWAKAEME
ALEXANDER SÖRLOTH
CALEB EKUBAN
KORAY KILINÇ

  1. 11.06.2020
  2. Güncelleme: 11.06.2020 19:44
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