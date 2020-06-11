Son dakika: Trabzonspor'un Göztepe kafilesi belli oldu! Jose Sosa...

Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un kamp kafilesi belli oldu. En çok merak edilen konu sakatlıktan çıkan Jose Sosa'nın kadroda yer alıp almayacağıydı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Arjantinli yıldıza kamp kadrosuna yer verdi.



İşte bordo-mavili takımın 24 kişilik kadrosu:

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MAJID HOSSEINI

MANUEL DA COSTA

MANOEL MESSIAS

JOAO PEREIRA

SERKAN ASAN

ABDURRAHİM DURSUN

FILIP NOVAK

DOĞAN ERDOĞAN

ABDULKADİR PARMAK

TAHA TUNÇ

JOSE SOSA

BADOU NDIAYE

GUILHERME

BİLAL BAŞACIKOĞLU

ABDÜLKADİR ÖMÜR

ANTHONY NWAKAEME

ALEXANDER SÖRLOTH

CALEB EKUBAN

KORAY KILINÇ