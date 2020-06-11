Son dakika: Trabzonspor'un Göztepe kafilesi belli oldu! Jose Sosa...
Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe'ye konuk olacak lider Trabzonspor'un 24 kişilik kafilesi belli oldu. Bordo-mavililerde kaptan Jose Sosa kadroda yer aldı.
Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un kamp kafilesi belli oldu. En çok merak edilen konu sakatlıktan çıkan Jose Sosa'nın kadroda yer alıp almayacağıydı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Arjantinli yıldıza kamp kadrosuna yer verdi.
İşte bordo-mavili takımın 24 kişilik kadrosu:
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MAJID HOSSEINI
MANUEL DA COSTA
MANOEL MESSIAS
JOAO PEREIRA
SERKAN ASAN
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
DOĞAN ERDOĞAN
ABDULKADİR PARMAK
TAHA TUNÇ
JOSE SOSA
BADOU NDIAYE
GUILHERME
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ABDÜLKADİR ÖMÜR
ANTHONY NWAKAEME
ALEXANDER SÖRLOTH
CALEB EKUBAN
KORAY KILINÇ
- 11.06.2020
- Güncelleme: 11.06.2020 19:44
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Trabzonspor'un Göztepe kafilesi belli oldu! Jose Sosa... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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