Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Serkan Asan ve Kerem Baykuş'a ziyaret
Süper Lig'de şampiyonluğun favorilerinden Trabzonspor'da yüzler gülüyor... Bordo mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genç futbolcular Serkan Asan ve Kerem Baykuş'u ziyaret etti. Öte yandan bu ziyarette keyifli anlar kameralara yansıdı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genç futbolcular Serkan Asan ve Kerem Baykuş'u ziyaret etti.
Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve Futbol Şube Sorumlumuz Özer Bayraktar bugün genç oyuncularımız Serkan Asan ve Kerem Baykuş'un misafiri oldu. Düzköy'e bağlı Haçka Yaylası'na giden Başkanımız, burada Serkan Asan ve Kerem Baykuş'un aileleriyle vakit geçirdi.
Asan ve Baykuş ailelerine misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, "Bugün genç kardeşlerimizin daveti üzerine Haçka Yaylası'na geldik. Serkan Asan'ın ve Kerem Baykuş'un ailelerinin bizim için hazırladığı muhteşem yemeklerden yedik. Mısır ekmeği, kuymak, köy yoğurdu ve daha birçok organik lezzetten tattık. Bizim her şeyimiz organik. Yemeğimiz de organik, futbolcumuz da organik, sevgimiz ve samimiyetimiz de organik. Burada biz bizeyiz, yanyanayız ve çok mutluyuz. Onlara bu misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.
- 06.06.2020
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Serkan Asan ve Kerem Baykuş'a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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