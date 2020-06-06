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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Keyifli antrenman

Keyifli antrenman

Bordo-mavililer, maçı hazırlıklarını sürdürüyor. yönetimindeki çalışmada futbolcuların hırslı ve keyifli olmaları dikkat çekti.

Bordo-mavililer, maçı hazırlıklarını sürdürüyor. yönetimindeki çalışmada futbolcuların hırslı ve keyifli olmaları dikkat çekti. Kıran kırana ikili mücadelelerin yaşandığı idmanda oyuncular sık sık şakalaştı.
  1. 6.6.2020
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