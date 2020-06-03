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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Test günü

Test günü

'da futbolcular bugün 6. kez corona virüsü testine girecek.

'da futbolcular bugün 6. kez corona virüsü testine girecek. ekibinde daha önce yapılan 5 testte de tüm oyuncuların testi negatif çıkmıştı. Her negatif sonuç takımın moral motivasyonunu artırıyor.

  1. 3.6.2020
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