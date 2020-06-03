Şehitlerimize rahmet

Bordo-mavili kulüp, Siirt'te şehit düşen kahraman askerlerimiz için bir mesaj yayınladı. Resmi hesaplardan "Siirt'in Pervari ilçesinde operasyona giderken şehit olan iki jandarma askerimize Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz" denildi.