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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Şehitlerimize rahmet

Şehitlerimize rahmet

Bordo-mavili kulüp, 'te şehit düşen kahraman askerlerimiz için bir mesaj yayınladı.

Bordo-mavili kulüp, 'te şehit düşen kahraman askerlerimiz için bir mesaj yayınladı. Resmi hesaplardan "Siirt'in Pervari ilçesinde operasyona giderken şehit olan iki jandarma askerimize Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz" denildi.

  1. 3.6.2020
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