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31 Mayıs 2020, Pazar
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Golf arabası hediye etti

Golf arabası hediye etti

 başkanlığının yanı sıra da yürüten , bordo-mavili kulübe golf arabası hedeyi etti.

başkanlığının yanı sıra da yürüten , bordo-mavili kulübe golf arabası hedeyi etti. Arabanın piyasa değerinin yaklaşık 100 bin TL olduğu belirtildi.

6 YABANCI İDEAL

Ahmet Ağaoğlu, yabancı sayısında tercihlerinin 6 yabancı olduğunu açıkladı. Başkan, "İdeali 6. Mevcut yabancı sayısıyla bu iş yürümez" dedi.

  1. 31.5.2020
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