Trabzonspor şampiyonluk ateşini yaktı! İşte o paylaşım
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor şampiyonluk ateşini yaktı. Sosyal medyayı etkin şekilde kullanan bordo-mavililer, 'Biz biriz' etiketiyle şampiyonluk paylaşımında bulundu.
Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı geldi. Yeni tip corona virüsü nedeniyle ertelenen liglerin 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasının ardından hazırlıklarına hız veren bordo-mavili takım lider durumda olduğu puan tablosundaki yerini sezon sonuna kadar korumayı hedefliyor. Karadeniz fırtınası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda lider durumda olduklarını hatırlatarak, ''Biz 26. hafta itibarıyla şampiyonluk yolunda lider takımız. Biz gönüllerde biriz. Bordo-Mavi sevdalıları #SekizinciŞampiyonluk yolunda hep birlikteyiz!'' notunu düştü.
İşte o paylaşım
- 29.05.2020
- Güncelleme: 29.05.2020 11:28
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor şampiyonluk ateşini yaktı! İşte o paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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