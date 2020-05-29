Trabzonspor şampiyonluk ateşini yaktı! İşte o paylaşım - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
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şampiyonluk ateşini yaktı! İşte o paylaşım

Trabzonspor şampiyonluk ateşini yaktı! İşte o paylaşım

ekiplerinden şampiyonluk ateşini yaktı. Sosyal medyayı etkin şekilde kullanan bordo-mavililer, 'Biz biriz' etiketiyle şampiyonluk paylaşımında bulundu.

'dan şampiyonluk paylaşımı geldi. Yeni tip corona virüsü nedeniyle ertelenen liglerin 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasının ardından hazırlıklarına hız veren bordo-mavili takım lider durumda olduğu puan tablosundaki yerini sezon sonuna kadar korumayı hedefliyor. fırtınası hesabından yaptığı paylaşımda lider durumda olduklarını hatırlatarak, ''Biz 26. hafta itibarıyla şampiyonluk yolunda lider takımız. Biz gönüllerde biriz. Bordo-Mavi sevdalıları #SekizinciŞampiyonluk yolunda hep birlikteyiz!'' notunu düştü.

İşte o paylaşım

  1. 29.05.2020
  2. Güncelleme: 29.05.2020 11:28
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