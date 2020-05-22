Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye 'kupa' cevabı
Fenerbahçe Kulübü, 2010-11 sezonu şampiyonluğu için, "Bu bir "şampiyonluk", bir "kupa", bir "başarı" değil! Bu; haksızlığa başkaldırı, düşmana karşı galibiyet." başlıklı bir paylaşımda bulunmuştu. Trabzonspor'dan o paylaşıma flaş bir yanıt geldi.
Fenerbahçe, resmi Twitter hesabından 2010-2011 sezonu için paylaşımda bulundu. Sarı lacivertli takımın yaptığı paylaşımda,"Bu bir "şampiyonluk", bir "kupa", bir "başarı" değil! Bu; haksızlığa başkaldırı, düşmana karşı galibiyet. Önce Fenerbahçe'yi sonra Türkiye'yi hedef alanlara karşı ilk zafer ilk direniş ilk uyanış!" ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor da bu paylaşıma 2011-2012 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı Inter deplasmanından görüntüler ile cevap verdi ve "Şampiyonlar Şampiyonlar Ligine Gider" notunu düştü.
İşte o paylaşımlar...
FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI
TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI
- 22.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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