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22 Mayıs 2020, Cuma
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'dan 'ye 'kupa' cevabı

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye 'kupa' cevabı

Kulübü, 2010-11 sezonu şampiyonluğu için, "Bu bir "şampiyonluk", bir "kupa", bir "başarı" değil! Bu; haksızlığa başkaldırı, düşmana karşı galibiyet." başlıklı bir paylaşımda bulunmuştu. 'dan o paylaşıma flaş bir yanıt geldi.

, resmi Twitter hesabından 2010-2011 sezonu için paylaşımda bulundu. Sarı lacivertli takımın yaptığı paylaşımda,"Bu bir "şampiyonluk", bir "kupa", bir "başarı" değil! Bu; haksızlığa başkaldırı, düşmana karşı galibiyet. Önce Fenerbahçe'yi sonra 'yi hedef alanlara karşı ilk zafer ilk direniş ilk uyanış!" ifadeleri kullanıldı.

da bu paylaşıma 2011-2012 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı Inter deplasmanından görüntüler ile cevap verdi ve "Şampiyonlar Şampiyonlar Ligine Gider" notunu düştü.

İşte o paylaşımlar...

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI




TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI

  1. 22.05.2020
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