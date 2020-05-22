Trabzonspor'da Sörloth seferberliği! Hüseyin Çimşir...
Bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Alexander Sörloth ufak bir sakatlık yaşamıştı. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, takımın golcü oyuncunun durumuyla yakında ilgileniyor. Ayağında ağrılar bulunan Norveçli oyuncunun takımla birlikte taktik çalışmalara başlaması için adeta seferberlik ilan edildi. İşte detaylar...
Süper Lig'in geri kalan bölümünü oynamak için 5 Mayıs tarihinde çalışmalara başlayan Trabzonspor, takım halinde hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Bir taraftan ise tedavi sürecinde olan oyuncuların tekrar takımla birlikte çalışmalara başlaması için de yoğun mesai harcanıyor. Özellikle ligin geri kalan bölümünde önemli işlere imza atması beklenen takımın golcü oyuncusu Alexander Sörloth'unda takımla birlikte taktik çalışmalarına başlaması bekleniyor.
SÜPER LİG'E VERİLEN ARADA ÜLKESİNE GİTTİ
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, Süper Lig'e verilen arada izinli olarak 7 Nisan'da ülkesi Norveç'e gitmişti. 22 Nisan'da Trabzon'a dönenen golcü oyuncu yurtta geçirdiği 14 günlük karantina sürecinin ardından 6 Mayıs'ta takıma katılmıştı. Ayağından kapsül zedelenmesi bulunan oyuncunun zaman zaman meydana gelen ağırları nedeniyle kuvvet çalışmalarına ağırlık verildi. Sörloth'un kuvvet çalışmalarının yanı sıra takımla birlikte taktik çalışmalarında yer alması bekleniyor.
HÜSEYİN ÇİMŞİR, YAKINDAN İLGİLENİYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, golcü oyuncunun durumuyla yakından ilgileniyor. Haziran ayında başlayacak Süper Lig maçları öncesi golcü oyuncunun tam olarak hazır hale gelmesini bekleyen genç teknik adam ligin geri kalan 8 haftalık bölümünde Norveçli oyuncudan en üst düzeyde yararlanmak istiyor.
TRABZONSPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
Trabzonspor bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'da Sörloth seferberliği! Hüseyin Çimşir... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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