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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Ahmet ve Yusuf yok

Ahmet ve Yusuf yok

Sakatlıkları sebebiyle uzun süredir tedavi gören ile corona virüsten olumsuz etkilendi.

Sakatlıkları sebebiyle uzun süredir tedavi gören ile corona virüsten olumsuz etkilendi. İki oyuncunun salgın döneminde hastaneye gidemedikleri için tedavilerinin aksadığı kaydedildi. Salgının hafiflemesiyle iki genç isimin de tedavi süreci yeniden başladı ancak sezonun kalanına yetişme ihtimalleri düşük.
  1. 21.5.2020
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