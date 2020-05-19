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19 Mayıs 2020, Salı
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Sturridge Tayland’a!

Sturridge Tayland’a!

'dan ayrıldığından beri boşta olan , 'den istediği teklifleri alamadığı ve 'ne olacağı iddia edildi.

ekibinden ayrıldığından beri boşta olan , 'den istediği teklifleri alamadı. Bir dönem , gibi devlerde forma giyen yıldız futbolcunun 'ne olacağı iddia edildi.
  1. 19.5.2020
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