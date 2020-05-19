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19 Mayıs 2020, Salı
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Bencharki Trabzon’u bekliyor

Bencharki Trabzon’u bekliyor

'un listesinde bulunan 'ye birçok Avrupa kulübü de teklif götürdü. Ancak Zamalek'li oyuncunun önceliği Trabzonspor'a verdiği ve bu nedenle diğer teklifleri beklettiği öğrenildi.

ekibinin listesinde bulunan 'ye birçok Avrupa kulübü de teklif götürdü. Ancak Zamalek'li oyuncunun önceliği 'a verdiği bu sebeple Standard Liege, Bordeaux, Montpellier, Nice gibi kulüpleri şu aşamada beklettiği öğrenildi.
  1. 19.5.2020
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