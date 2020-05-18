Davidson atağı
Trabzonspor’un gündemine giren son isim Portekiz temsilcisinin 29 yaşındaki yıldızı oldu Kulübüyle 2022’ye kadar sözleşmesi olan Brezilyalı Davidson için tüm şartlar zorlanacak.
Karadeniz temsilcisi bir yandan sezonun kalan 8 karşılaşması için hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan transfer çalışmalarına da devam ediyor. Bordo-mavili ekibin gündemine giren son isim kariyerini Vitoria Guimaraes'te sürdüren Davidson oldu. Scout ekibinin radarına takılan, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de onay verdiği Brezilyalı kanat oyuncusu için Portekiz kulübüyle görüşmelerin başladığı öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun, Guimaraes ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bonservis bedeli 2.8 milyon euro.
PROBLEM ÇÖZÜYOR
Bordo-mavili yönetim, Guimaraes'in belirlediği bu rakamı yüksek buluyor. Karadeniz temsilcisi bu sebeple Brezilyalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. Bugüne kadar yaptığı nokta atışı transferlerle dikkat çeken Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Davidson, Guimaraes'te bu sezon ligde 19, kupada 5, Avrupa Ligi'nde ise 12 karşılaşmaya çıktı. 36 mücadelede ağları 10 defa sarsarken, 11 de asist yaptı. Hücumda problem çözen yapısıyla Hüseyin Çimşir'in transferdeki gözdesi.
- 18.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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