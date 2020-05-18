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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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atağı

Davidson atağı

’un gündemine giren son isim temsilcisinin 29 yaşındaki yıldızı oldu Kulübüyle 2022’ye kadar sözleşmesi olan için tüm şartlar zorlanacak.

temsilcisi bir yandan sezonun kalan 8 karşılaşması için hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan çalışmalarına da devam ediyor. Bordo-mavili ekibin gündemine giren son isim kariyerini Vitoria Guimaraes'te sürdüren oldu. Scout ekibinin radarına takılan, teknik direktör 'in de onay verdiği kanat oyuncusu için kulübüyle görüşmelerin başladığı öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun, Guimaraes ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bonservis bedeli 2.8 milyon euro.

PROBLEM ÇÖZÜYOR

Bordo-mavili yönetim, Guimaraes'in belirlediği bu rakamı yüksek buluyor. Karadeniz temsilcisi bu sebeple Brezilyalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. Bugüne kadar yaptığı nokta atışı transferlerle dikkat çeken 'un kadrosuna katmak istediği Davidson, Guimaraes'te bu sezon ligde 19, kupada 5, Avrupa Ligi'nde ise 12 karşılaşmaya çıktı. 36 mücadelede ağları 10 defa sarsarken, 11 de asist yaptı. Hücumda problem çözen yapısıyla Hüseyin 'in transferdeki gözdesi.

  1. 18.5.2020
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