Corona çıkarsa odaları hazır - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Corona çıkarsa odaları hazır

Corona çıkarsa odaları hazır

Corona çıkarsa odaları hazır

Bordo-mavili yönetim, corona virüse karşı tüm önlemlerini almış durumda. Tesislere futbolcular ve teknik heyet dışında sadece kısıtlı sayıda personel alınıyor.

Bordo-mavili yönetim, corona virüse karşı tüm önlemlerini almış durumda. Tesislere futbolcular ve teknik heyet dışında sadece kısıtlı sayıda personel alınıyor. Takım 5'er gün aralıklarla teste tabii tutuluyor. Öyle ki takımda koronavirüs çıkması durumunda bile nasıl bir yol haritası çizileceği belirlenmiş durumda. Yönetim farklı hastanelerde odalar ayırttı. Böylece herhangi bir futbolcunun testi pozitif çıkarsa direkt buraya yönlendirilecek ve tedavisine başlanacak.
  1. 17.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Corona çıkarsa odaları hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA