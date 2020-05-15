Mustafa Reşit Akçay'dan Abdülkadir Ömür yorumu: Desteklenirse Barça’da oynar
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, eski öğrencisi Abdülkadir Ömür'ün Barcelona'da oynama isteğinin hayal olmadığını söyledi.
Akçay, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Ömür hayalini gerçekleştirebilir. Abdülkadir alan savunmasının bütün argümanlarını ortadan kaldırabilecek yeteneklere sahip. Yaşına göre çok olgun ve profesyonel. Burada onu besleyecek entelektüel bir kültür alması gerekiyor. Bu açığını kapatırsa neden Barcelona'da oynamasın?" yorumunu yaptı. Akçay, Trabzonspor'un şampiyon olması yönündeki isteğinin devam ettiğini de belirtti.
EKSİKLERİMİ BİLİYORUM
Messi'yi örnek aldığını her fırsatta söyleyen Abdülkadir Ömür de kendisini geliştirmek için ekstra çalıştığını söyledi. Genç yıldız, "Hiçbir zaman ben oldum düşüncesine kapılmam. Bu benim karakterime ters. Daha gencim ve eksiklerimi biliyorum. Bunları gidermek için de ekstra çaba sarf ediyorum" dedi.
- 15.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mustafa Reşit Akçay'dan Abdülkadir Ömür yorumu: Desteklenirse Barça’da oynar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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