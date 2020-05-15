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15 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Akçay'dan Abdülkadir Ömür yorumu: Desteklenirse Barça’da oynar

'dan Abdülkadir Ömür yorumu: Desteklenirse Barça’da oynar

Mustafa Reşit Akçay'dan Abdülkadir Ömür yorumu: Desteklenirse Barça’da oynar

Ankaragücü Teknik Direktörü , eski öğrencisi Abdülkadir Ömür'ün 'da oynama isteğinin hayal olmadığını söyledi.

Akçay, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Ömür hayalini gerçekleştirebilir. Abdülkadir alan savunmasının bütün argümanlarını ortadan kaldırabilecek yeteneklere sahip. Yaşına göre çok olgun ve profesyonel. Burada onu besleyecek entelektüel bir kültür alması gerekiyor. Bu açığını kapatırsa neden 'da oynamasın?" yorumunu yaptı. Akçay, 'un şampiyon olması yönündeki isteğinin devam ettiğini de belirtti.

EKSİKLERİMİ BİLİYORUM
Messi'yi örnek aldığını her fırsatta söyleyen Abdülkadir Ömür de kendisini geliştirmek için ekstra çalıştığını söyledi. Genç yıldız, "Hiçbir zaman ben oldum düşüncesine kapılmam. Bu benim karakterime ters. Daha gencim ve eksiklerimi biliyorum. Bunları gidermek için de ekstra çaba sarf ediyorum" dedi.

  1. 15.5.2020
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